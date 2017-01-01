В окупований Крим Росія почала в тестовому режимі постачати газ

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Окупанти обіцяють невдовзі ввести газопровід в штатний режим роботи

РФ почала тестові поставки газу в окупований Крим з Кубані Москва має намір з'єднати газопроводом материкову частину РФ з анексованим півостровом Російська Федерація почала в рамках пуско-налагоджувальних робіт поставляти газ в окупований Крим з Краснодарського краю. Про це повідомив член комітету з енергетики Державної думи Росії Михайло Шеремет, пише «РИА Новости».

«Газ у системі є. Проводяться пуско-налагоджувальні роботи, в рамках яких здійснюється постачання газу з материкової частини Російської Федерації. Газу достатньо, тиску достатньо, тому думаю, що найближчим часом, у стислі терміни, «Стройгазмонтаж» закінчить пуско-налагоджувальні роботи і введе газопровід в штатний режим роботи», — сказав Шеремет.

Нагадаємо, «Нафтогаз» заявив, що ПАТ «Газпром» може звинуватити Україну в незаконному вилученні йде в Європу російського газу.