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    В окупованому Севастополі невідомі закидали сміттям неправильно припарковані автомобілі

    • Сьогодні, 14:43
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    Фото: ForPost

    На півдні Криму відбувається своєрідний протест

    У Севастополі невідомі «народні месники» своєрідно карають власників неправильно припаркованих автомобілів. Так, наприклад, у дворі по вулиці Степаняна хтось закидав пакетами зі сміттям дві машини, підсунувши до однієї з них контейнер для відходів, повідомляє ForPost.

    При цьому, один автомобіль ускладнив виїзд з парковки іншим машинам, а дві «постраждалі» - закрили доступ до ранкового вивезення сміття.

    Як повідомлялося раніше, в окупованому Криму силовики з автоматами ловлять переселенців з Донбасу.

    В окупованому Севастополі знову скаржаться на розруху і безгосподарність російської влади.

    У 2015 році медики окупованого Севастополя написали лист Путіну: Росія обдурила нас з зарплатою.

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