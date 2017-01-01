В окупованому Севастополі невідомі закидали сміттям неправильно припарковані автомобілі
- Сьогодні, 14:43
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Фото: ForPost
На півдні Криму відбувається своєрідний протест
У Севастополі невідомі «народні месники» своєрідно карають власників неправильно припаркованих автомобілів. Так, наприклад, у дворі по вулиці Степаняна хтось закидав пакетами зі сміттям дві машини, підсунувши до однієї з них контейнер для відходів, повідомляє ForPost.
При цьому, один автомобіль ускладнив виїзд з парковки іншим машинам, а дві «постраждалі» - закрили доступ до ранкового вивезення сміття.
Як повідомлялося раніше, в окупованому Криму силовики з автоматами ловлять переселенців з Донбасу.
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