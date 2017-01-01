В окупованому Севастополі невідомі закидали сміттям неправильно припарковані автомобілі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ForPost

На півдні Криму відбувається своєрідний протест

У Севастополі невідомі «народні месники» своєрідно карають власників неправильно припаркованих автомобілів. Так, наприклад, у дворі по вулиці Степаняна хтось закидав пакетами зі сміттям дві машини, підсунувши до однієї з них контейнер для відходів, повідомляє ForPost.

При цьому, один автомобіль ускладнив виїзд з парковки іншим машинам, а дві «постраждалі» - закрили доступ до ранкового вивезення сміття.

Як повідомлялося раніше, в окупованому Криму силовики з автоматами ловлять переселенців з Донбасу.

В окупованому Севастополі знову скаржаться на розруху і безгосподарність російської влади.

У 2015 році медики окупованого Севастополя написали лист Путіну: Росія обдурила нас з зарплатою.

