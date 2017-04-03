В петербурзькому метро знайшли ще одну бомбу - ЗМІ
- Сьогодні, 16:11
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Вибух у Пітері
На місці події працюють сапери, повідомляють місцеві ЗМІ
На станції метро «Площа Повстання» у Санкт-Петербурзі виявлено, що не спрацював вибуховий пристрій. На місці події працюють сапери.
Про це повідомляє «Фонтанка» на сторінці видання в фейсбуці. Сайт «Фонтанки» тимчасово недоступний.
Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі в метро сталося два вибухи: один на станції «Сінна площа», другий – на «Технологічному інституті».
За даними російських ЗМІ, загинуло близько десяти осіб. Серед поранених є діти.
Вибух стався на «синій» гілці. Нині там закрито сім станцій.
На місці пригоди працює слідча група. Порушено кримінальну справу.
ТАСС повідомляє, що сьогодні президент РФ Путін побував у Санкт-Петербурзі на медіа-форумі.
Джерело: Медуза