В петербурзькому метро знайшли ще одну бомбу - ЗМІ

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Вибух у Пітері

На місці події працюють сапери, повідомляють місцеві ЗМІ

На станції метро «Площа Повстання» у Санкт-Петербурзі виявлено, що не спрацював вибуховий пристрій. На місці події працюють сапери.

Про це повідомляє «Фонтанка» на сторінці видання в фейсбуці. Сайт «Фонтанки» тимчасово недоступний.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі в метро сталося два вибухи: один на станції «Сінна площа», другий – на «Технологічному інституті».

За даними російських ЗМІ, загинуло близько десяти осіб. Серед поранених є діти.

Вибух стався на «синій» гілці. Нині там закрито сім станцій.

На місці пригоди працює слідча група. Порушено кримінальну справу.

ТАСС повідомляє, що сьогодні президент РФ Путін побував у Санкт-Петербурзі на медіа-форумі.

Джерело: Медуза