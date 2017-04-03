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    В петербурзькому метро знайшли ще одну бомбу - ЗМІ

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    Вибух у Пітері
    Вибух у Пітері

    На місці події працюють сапери, повідомляють місцеві ЗМІ

    На станції метро «Площа Повстання» у Санкт-Петербурзі виявлено, що не спрацював вибуховий пристрій. На місці події працюють сапери.

    Про це повідомляє «Фонтанка» на сторінці видання в фейсбуці. Сайт «Фонтанки» тимчасово недоступний.

    Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі в метро сталося два вибухи: один на станції «Сінна площа», другий – на «Технологічному інституті». 

    За даними російських ЗМІ, загинуло близько десяти осіб. Серед поранених є діти.

    Вибух стався на «синій» гілці. Нині там закрито сім станцій.

    На місці пригоди працює слідча група. Порушено кримінальну справу.

    ТАСС повідомляє, що сьогодні президент РФ Путін побував у Санкт-Петербурзі на медіа-форумі.

    Джерело: Медуза

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