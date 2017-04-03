У Санкт-Петербурзі стався вибух у метро (оновлюється)

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Внаслідок інциденту постраждало багато людей

Що сталося

У Санкт-Петербурзі в метро сталося два вибухи: один на станції «Сінна», другий – на «Технологічному інституті».

Вибух стався на «синій» гілці. Всі станції петербурзького метрополітену наразі закрито.

На станції метро «Площа повстання» знайшли ще одну бомбу, яка не вибухнула.

Наслідки

На опублікованому фото видно, що двері вагона дуже пошкоджені. Платформу станції заволокло димом. Подробиці поки що не відомі. За даними російських ЗМІ, загинули близько десяти осіб, постраждали 50. Четверо з них, за даними Андрія Кібітов, прес-секретаря губернатора Петербурга, у дуже важкому стані: двоє - на операції.

Серед поранених є діти.

На місці пригоди працює слідча група. Порушено кримінальну справу.

Постраждалих евакуюють на вертольотах.

Реакція російської влади

ТАСС повідомляє, що сьогодні президент РФ Путін побував у Санкт-Петербурзі зустрічається із президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Йому вже доповіли про вибух. Глава РФ обговорив інцидент із главою Федеральної служби безпеки.

Під час зустрічі з главою білоруської держави Путін висловив співчуття родинам загиблих та постраждалих. За його словами, нині розглядаються три версії вибуху: побутового, кримінального та терористичного характеру.

Федеральна служба охорони відмовилась пустити Путіна на місце надзвичайної пригоди через «відсутність перевірки люків, автомобілів і громадян в епіцентрі вибуху».

Реакція соцмереж

У мережі з'явилась інформація про те, що за 7 годин до вибуху невідома дівчина виклала в Instagram попередження про інцидент.

Користувачі соцмереж і в Росії, і в Україні моментально відреагували на інформацію про вибухи. Хтось повідомляє останні новини з місця подій, хтось ділиться своїми думками.

wg