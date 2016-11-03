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    В поліції назвали основні причини вбивств в Україні

    • Сьогодні, 17:55
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    Начальник Департаменту карного розшуку Національної поліції розповів, чому українці вбирають один одного

    Багато вбивств, що відбуваються в Україні, є ситуативними. Про це розповів начальник Департаменту карного розшуку Національної поліції України Сергій Князєв, пише «Цензор».

    «Наприклад, недавній випадок в Полтаві. Люди стоять у черзі в банкоматі, щоб зняти гроші. Хтось забарився. Той, хто стояв позаду, почав підганяти. Так зачепилися, що називається слово за слово. У підсумку - у того, який прискорював, проникаюче поранення в живіт. Випадок з іншого перестрілкою в черзі, вже в Харкові, закінчився вогнепальним пораненням», - зазначив він.

    За словами Князєва, що стосується мотивів замовних вбивств, то основних три: «кримінальні «розборки» під час переділу сфер впливу, помста і фінансова складова».

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