В поліції назвали основні причини вбивств в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Начальник Департаменту карного розшуку Національної поліції розповів, чому українці вбирають один одного

Багато вбивств, що відбуваються в Україні, є ситуативними. Про це розповів начальник Департаменту карного розшуку Національної поліції України Сергій Князєв, пише «Цензор».

«Наприклад, недавній випадок в Полтаві. Люди стоять у черзі в банкоматі, щоб зняти гроші. Хтось забарився. Той, хто стояв позаду, почав підганяти. Так зачепилися, що називається слово за слово. У підсумку - у того, який прискорював, проникаюче поранення в живіт. Випадок з іншого перестрілкою в черзі, вже в Харкові, закінчився вогнепальним пораненням», - зазначив він.

За словами Князєва, що стосується мотивів замовних вбивств, то основних три: «кримінальні «розборки» під час переділу сфер впливу, помста і фінансова складова».

Як повідомлялось, в Одесі рецидивіст до смерті забив іноземця.