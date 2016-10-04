Чергове вбивство в Одесі: рецидивіст до смерті забив іноземця

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Прес-служба ГУНП в Одеській області

За попередньою інформацією, одесит завдав смертельних поранень іноземцю під час сварки

До одеської поліції надійшло повідомлення про те, що біля гаражів на вулиці Люстдорфська дорога знайдено труп чоловіка. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції. Про це повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції в Одеській області.

На тілі загиблого чоловіка знайшли тілесні ушкодження у вигляді рани на потиличній ділянці голови. Як з'ясувалося, він загинув від рук знайомого під час раптового конфлікту.

Здійснивши ретельний огляд місця пригоди, правоохоронці вилучили залишені злочинцем сліди і речові докази. Також було встановлено особу дружини потерпілого. Як з'ясувалося, загиблий – 32-річний громадянин сусідньої країни, який тимчасово проживав в Одесі.

Поліцейські затримали вбивцю, ним виявився 40-річний одесит-рецидивіст. Смертельного удару він завдав потерпілому під час сварки.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримано згідно зі ст. 208 КПК України (за підозрою в скоєнні злочину) і поміщено до ізолятора тимчасового утримання.

За місцем його проживання проведено санкціонований обшук, під час якого вилучено незаперечні докази його причетності до злочину.

Розслідування триває. Після збору всіх необхідних матеріалів справу буде передано до суду для прийняття законного рішення.