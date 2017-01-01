В поліції розповіли подробиці стрілянини у Дніпровському районі Києва

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Правоохоронці оглядають місце злочину

Зловмисник кілька разів вистрілив у бік потерпілого, забрав його барсетку і втік

Внаслідок збройного конфлікту у Дніпровському районі столиці чоловік отримав вогнепальні поранення. Його доставили в лікарню.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар столичної поліції Оксана Блищик.

«Правоохоронці отримали повідомлення про те, що на Харківському шосе чули постріли. На місце виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. При огляді правоохоронці вилучили стріляні гільзи, нині спілкуються із свідками та очевидцями», - написала Блищик.

Попередньо встановлено, що зловмисник кілька разів вистрілив у бік потерпілого, забрав його барсетку і втік.

Поліція встановлює обставини інциденту. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв «Главком», інформація про стрілянину на Лівому березі в районі Інституту хімії НАН України з’явилася сьогодні ввечері.