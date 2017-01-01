У столиці біля Інституту хімії сталася перестрілка
- Сьогодні, 20:12
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Розсилка
Поліція інформацію про подію поки не публікує
У Києві сьогодні ввечері сталася перестрілка на Лівому березі в районі Інституту хімії НАН України, пише «Київ. Оперативний». На сторінці також опубліковано фото з місця події.
«І знову перестрілка, знову Київ. Прямо зараз, біля «Мега-Сіті» (інститут хімії). На місці багато поліції, деталі уточнюються», - сказано в повідомленні.
Зазначимо, Інститут хімії і ТРЦ «Мега-Сіті» на Харківському шосе.
Поліція інформацію про подію поки не публікує.
Нагадаємо, 30 травня о 8:16 до поліції надійшла інформація від перехожого про те, що на вулиці Михайла Гришка поблизу станції метро «Позняки» невідомий з автомобіля «Ауді» червоного кольору зробив кілька пострілів у чоловіка і поїхав у напрямку проспекту Петра Григоренка. Особу застреленого встановлено. У поліції підтвердили, що в Києві вбито радника керівника «Укрспирту» Панкова. При огляді тіла судмедексперт виявив чотири поранення.
Як повідомлялося, стрілянина на Подолі відбулась у четвер о 16:49. Пізніше стало відомо, що внаслідок стрілянини дістав поранення Адам Осмаєв.
Нардеп Мосійчук розповів подробиці замаху на життя екс-командира батальйону ім. Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.
Згодом у МВС повідомили, що в кілера було вилучено паспорт громадянина України, його достовірність буде перевірено слідством.
Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство екс-бійця полку «Київ» Аміну Окуєву та її чоловіка, екс-керівника миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.
Осмаєв унаслідок нападу дістав поранення в ліву легеню.
Нападником на Осмаєва виявився особистий кілер Кадирова.
Вдень 2 червня Осмаєв прийшов до тями, його стан стабільний
Зазначимо, в березні 2014 року обвинувачений у замаху на Путіна Осмаєв попросив українське громадянство. У лютому 2012 року його затримували в Одесі за підозрою в причетності до вибуху 4 січня 2012 року. Тоді під час вибуху загинув 26-річний громадянин РФ і серйозно постраждав 28-річний громадянин Казахстану. 27 лютого в СБУ заявили, що затриманням в Одесі російські і українські спецслужби запобігли планам терористів з підготовки замаху на Путіна після президентських виборів у РФ.
Читайте також інтерв’ю Осмаєва «Главкому».
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