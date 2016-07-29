В районі Станиці Луганської в результаті обстрілу поранено дитину
- Вчора, 22:57
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Хлопчик отримав поранення стегна
В результаті нічного обстрілу села Валуйське поранення стегна отримав п'ятнадцятирічний хлопчик. Про це йдеться в повідомленні Луганської обласної державної адміністрації в Facebook.
«Поранення стегна отримав п'ятнадцятирічний хлопчик, в результаті ворожого обстрілу села Валуйське Станично-Луганського району. Зараз дитина госпіталізована в лікарню, де йому надається допомога», - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, бойовики протягом дня, 16 березня 2017 року, обстрілювали позиції сил антитерористичної операції (АТО) на Донбасі з важкого озброєння.