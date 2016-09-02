У разі екологічної катастрофи на Донбасі, про яку попереджає ОБСЄ, може постраждати російський Ростов-на-Дону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Микола Ленко

Відходи шкідливого виробництва на Донбасі можуть потрапити у ґрунт, а звідти у річку – постраждати може 5 млн людей

У разі екологічної катастрофи на Донбасі можуть постраждати 5 мільйонів людей, у тому числі жителі Ростова-на-Дону. Йдеться про шламонакопичувач фенольного заводу «Інкор і К» у Донецькій області, розміщений на лінії розмежування, на територію якого можливе потрапляння снарядів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Новгородської селищної ради Микола Ленко.

«Відходами виробництва є кислотні залишки, які перекачуються до спеціальних трьох відстійників. У разі влучання снаряду рідина може потрапити до ґрунтів, потім до Кривого Торця, який впадає у Сіверський Донець. А ця річка є основною водною артерією всього Донбасу. Постраждати може 5 мільйонів людей. Сіверський Донець впадає у Дон, далі Азовське море. Постраждати може і Ростов-на-Дону», – зазначив Ленко.

За словами голови, наразі дамба, яка стримує відходи виробництва, ціла, проте існують проблеми із доступом до неї, а це може позначитися на її стані, адже проводити перевірки об’єкта треба постійно. Чиновник нагадав, що торік впродовж трьох місяців представники заводу не могли потрапити до відстійників через те, що російська сторона не давала дозволу. Та і сьогодні, каже пан Ленко, доступ є обмеженим, при цьому хоча хоча б раз на місяць робітники від заводу повинні приїздити і вивчати стан дамби.

«Після того, як дозвіл було отримано (минулого року), провели роботи з розмінування дамб і зміцнення її цілісності... Постійно пишемо листи до СЦКК. Від української сторони дозволи надходять упродовж трьох днів, проблем жодних немає. А от російська сторона це питання не вирішує. Тому проблему було порушено на такому високому рівні, як ОБСЄ. Пан Хуг сам приїхав, подивився власними очима на ситуацію», – розповів Ленко.

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