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    В результаті обстрілу бойовиками Верхньоторецька поранено мирного жителя

    • Сьогодні, 14:54
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    Снаряд
    Снаряд

    У момент розриву снаряду чоловік знаходився поблизу свого домоволодіння

    В результаті вибуху снаряду на вул. Комсомольська селища Верхньоторецьке в результаті обстрілу з боку тимчасово окупованої території постраждав 27-річний чоловік. Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

    «Вибух пролунав вчора близько 21 години. У момент розриву снаряду чоловік знаходився поблизу свого домоволодіння. Постраждалий отримав осколкові поранення лівої гомілки та був госпіталізований в лікарню міста Торецька. Йому надано медичну допомогу та рекомендовано терапевтичне лікування», - йдеться в повідомленні.

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    За цим фактом поліцією відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

    Як повідомлялося, у с. Павлопіль Донецької області бойовики обстріляли місцеву школу.

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