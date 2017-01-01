Російські бойовики обстріляли школу на Донеччині

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Зараз ситуація контрольована, евакуація мешканців не планується

У с. Павлопіль Донецької області бойовики обстріляли місцеву школу. Про це сьогодні повідомили у прес-службі поліції Донецької області.

Вчора, 5 червня, приблизно о 18.00 годині розпочався обстріл с. Павлополь Волноваського району. За попередньою інформацією, пролунало близько двадцяти вибухів.

В результаті обстрілу пошкоджено місцеву школу по вулиці Молодіжній, яка з жовтня 2015 року не працює. Співробітники ДСНС знешкодили нерозірваний снаряд.

Осколками пошкоджено газопостачальну трубу, однак власними силами газопостачання відновлено. Крім того, пошкоджено електропровід та тимчасово відсутнє водопостачання. Наразі тривають ремонтні роботи.

Правоохоронці задокументували наслідки обстрілу. Постраждалих немає.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Зараз ситуація контрольована, евакуація мешканців не планується.