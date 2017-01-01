В Росії можуть надати громадянство втікачам екс-«беркутівцям»

Колишні «беркутівці» не можуть бути визнані в Росії політичними емігрантами

Четверо колишніх співробітників харківського «Беркуту», які втекли до Росії, можуть отримати російське громадянство. Для цього їм потрібно відмовитися від українського паспорта.

Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД і зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін, інформує «Говорит Москва».

«Це передбачає певні процедури, але якщо самі громадяни України, які бажають на них піти, то в цьому випадку вони можуть бути застосовані. Правда, це означає одночасно вихід з громадянства України відповідно до наших нинішніх законів. Тому все залежить не тільки від нас, але і від них», – пояснив Затулін.

При цьому він додав, що колишні «беркутівці» не можуть бути визнані в Росії політичними емігрантами.

«Вони в чистому вигляді є політичним емігрантами, але у нас політичний притулок не може бути надано громадянам країн, з якими у Росії безвізовий порядок перетину кордону. А з Україною досі у нас саме такий порядок", – заявив Затулін.

Як повідомлялося, звільнений Апеляційним судом Києва екс-беркутівець Віталій Гончаренко та ще троє його колишніх колег втекли до Росії. Про це він та інші колишні співробітники харківського батальону «Беркут» заявили, опублікувавши відеозвернення в Youtube, яке записали нібито на території Росії.

Двох із них - Олександра Бєлова та Віталія Гончаренка - підозрюють у вбивстві трьох майданівців 18 лютого 2014 у Кріпосному провулку, ще двох - у тому, що вони скинули з колонади на вулиці Грушевського 20 січня 2014 року двох мітингувальників.