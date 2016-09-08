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    В Росії оголосили у розшук екс-депутата Держдуми, який свідчив проти Януковича, - ЗМІ

    • Вчора, 22:45
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    Екс-депутат Держдуми від КПРФ Денис Вороненков
    Екс-депутат Держдуми від КПРФ Денис Вороненков

    Екс-депутату заочно інкримінується організація особливо великого шахрайства

    Слідчий комітет Росії оголосив у федеральний розшук колишнього депутата Держдуми від КПРФ Дениса Вороненкова, який восени 2016 року виїхав в Україну.

    Про це повідомляє видання «Коммерсант» з посиланням на джерела у відомстві.

    За інформацією газети, після закінчення в грудні 2016 року депутатських повноважень Воронєнкова Слідчий комітет «активізував розслідування справи про рейдерське захоплення будівлі в Москві в 2011 році», фігурантом якої він є.

    Екс-депутату заочно інкримінується організація особливо великого шахрайства на суму $5 млн.

    Колишній депутат Держдуми від КПРФ Денис Вороненков дав Генеральній прокуратурі України свідчення проти президента-втікача Віктора Януковича.

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