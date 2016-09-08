В Росії оголосили у розшук екс-депутата Держдуми, який свідчив проти Януковича, - ЗМІ

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Екс-депутат Держдуми від КПРФ Денис Вороненков

Екс-депутату заочно інкримінується організація особливо великого шахрайства

Слідчий комітет Росії оголосив у федеральний розшук колишнього депутата Держдуми від КПРФ Дениса Вороненкова, який восени 2016 року виїхав в Україну.

Про це повідомляє видання «Коммерсант» з посиланням на джерела у відомстві.

За інформацією газети, після закінчення в грудні 2016 року депутатських повноважень Воронєнкова Слідчий комітет «активізував розслідування справи про рейдерське захоплення будівлі в Москві в 2011 році», фігурантом якої він є.

Екс-депутату заочно інкримінується організація особливо великого шахрайства на суму $5 млн.

Колишній депутат Держдуми від КПРФ Денис Вороненков дав Генеральній прокуратурі України свідчення проти президента-втікача Віктора Януковича.