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    В Росії розбився військовий літак, один загиблий

    • Сьогодні, 09:37
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    Інцидент стався під час проведення навчально-тренувального польоту

    Військовий літак з курсантами здійснив жорстку посадку в Саратовській області, в результаті чого одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали.

    Про це повідомляє «Комерсант» з посиланням на Міноборони.

    Інцидент стався під час проведення навчально-тренувального польоту. Всього на борту літака були шість членів екіпажу.

    «При заході на посадку на аеродром Балашов в Саратовській області літак не витримав параметри зниження і пішов нижче глісади (кута посадки). При жорсткій посадці літак загорівся»,— розповіли у військовому відомстві.

    Імовірно, причиною надзвичайної події могла стати відмова одного з двигунів.

    Раніше під Москвою розбився легкомоторний літак.

    Міноборони літак
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