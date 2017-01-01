В Росії розбився військовий літак, один загиблий

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Інцидент стався під час проведення навчально-тренувального польоту

Військовий літак з курсантами здійснив жорстку посадку в Саратовській області, в результаті чого одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали.

Про це повідомляє «Комерсант» з посиланням на Міноборони.

Інцидент стався під час проведення навчально-тренувального польоту. Всього на борту літака були шість членів екіпажу.

«При заході на посадку на аеродром Балашов в Саратовській області літак не витримав параметри зниження і пішов нижче глісади (кута посадки). При жорсткій посадці літак загорівся»,— розповіли у військовому відомстві.

Імовірно, причиною надзвичайної події могла стати відмова одного з двигунів.

Раніше під Москвою розбився легкомоторний літак.