У СБУ підтвердили, що нардепа Гончаренка викрадено

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На запитання, чи вже є якісь результати пошуків, речниця СБУ зазначила: «Ми все знаємо, все буде нормально»

Речниця СБУ Олена Гітлянська підтвердила «Главкому» факт викрадення народного депутата україни від БПП Олексія Гончаренка.

«Так, це відповідає дійсності, ми вживаємо всіх необхідних заходів для того, щоб його знайти спільно з іншими правоохоронними органами. Поки що деталі ми не повідомляємо», – сказала вона.

На уточнююче запитання, чи вже є якісь результати пошуків, Гітлянська зазначила: «Ми все знаємо, все буде нормально, дайте нам час попрацювати».

Нагадаємо, прокуратура Одеської області повідомила, що невідомі викрали народного депутата від Блоку Петра Порошенка Олексія Гончаренка. Наразі із телефоном Гончаренка зв'язок відсутній.

Наразі факт викрадення нардепа підтвердила речниця генпрокурора Лариса Сарган.