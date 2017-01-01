В СБУ відкрили справу на Парасюка

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Нардеп Володимир Парасюк

Відомство внесло до реєстру інформацію про вчинений нардепом злочин

Служба Безпеки України побачила в діях нардепа Володимира Парасюка ознаки злочину. Про це, відповідаючи на запит Корреспондент.net, повідомили в прес-службі відомства.

У лютому Парасюк закликав СБУ знищити Віктора Медведчука - лідера руху «Український вибір». Про це нардеп заявив на засіданні громадської ради при Донецькій військово-цивільної адміністрації в присутності великої кількості свідків.

«З метою виконання постанови Шевченківського суду Головним слідчим управлінням СБУ було внесено відомості в ЕРДР за ознаками злочину ст. 129 ч.2 КК України (Погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози, вчинене членом організованої групи, карається позбавленням волі на термін від трьох до п'яти років)», - відзначили в прес-службі.

Раніше суд зобов'язав СБУ порушити кримінальну справу на Парасюка через його погрози. Шевченківський районний суд також визнав незаконною бездіяльність спецслужби і зобов'язав внести в ЕРДР відомості про злочин, досконалим нардепом.