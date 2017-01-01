В СБУ заперечують причетність до штурму блокади на Донбасі
- Сьогодні, 18:13
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Раніше активісти заявили, що СБУ взяла штурмом редут у Кривому Торці
Радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт спростовує заяви про причетність співробітників спецслужби безпеки до штурму активістів блокади ОРДЛО в Кривому Торці Донецької області.
Про це Тандіт заявив у коментарі УНІАН.
«Служба безпеки України не має відношення до жодних штурмів», - заявив він.
«Навколо блокади вже дуже багато всього і сказано і зроблено. Для нас найголовніше, щоб ми зберегли Україну. Тому будь-які дії, пов'язані з блокадою і безпосередньо з блокуванням переміщення вантажів, повинні бути послідовними і дуже продуманими», - додав Тандіт.
Як повідомлялося, раніше в «Штабі блокади торгівлі з оккупантами» заявили, що на редут прибула група оперативників СБУ на БТР.
Штаб також повідомив: «редут у Кривому Торці захоплено силами т.зв. СБУ і т.зв. спецпідрозділом поліції КОРД. Штаб вживає заходів для оборони інших редутів і визволення незаконно заарештованих».