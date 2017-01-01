Проти блокувальників на Донбасі вивели БТРи, є багато поранених, - Парасюк

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Активісти кажуть, що СБУ взло штурмом редут на Кривому Торц

Активістів-блокувальників на Донбасі спробували розігнати. Проти них вивели БТРи. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив народний депутат, який підтримує блокаду, Володимир Парасюк.

«Сильно побили наших хлопців! Штурм відбувався із застосуванням БТРів і вогнипальної зброї. Був заглушений мобільний зв'язок», - написав він.

Багато поранених.

У свою чергу Штаб блокади торгівлі з окупантами повідомляє: «редут на Кривому Торці захоплений силами т. зв. СБУ і т. зв. «спецпідрозділом поліції Корд». Штаб вживає заходів для оборони інших Редутів і визволення незаконно заарештованих».

Ще один народний депутат, який підтримує блокаду, Семен Семенченко, наводить подробиці: «Приїхали на БТР, озброєні автоматичною зброєю і почали розповідати що шукають ДРГ і проводять спецоперацію по боротьбі з терористами. Перевірили у всіх документи. Потім спробували вилучити офіційно зареєстровану зброю. Хлопці не дали. Потім з Редутом зник зв'язок. Через годину один з учасників Блокади додзвонився до Штаб блокади торгівлі з окупантами у Білій Церкві. За його словами було силове затримання, хлопці сильно побили, у багатьох розбиті голови».

За словами нардепа, особливо сильно били тих хто назвався учасниками АТО. Зараз всі заарештовані і знаходяться у відділенні поліції Торецька. «Хлопці на інших Редутах приготувалися до бою. Резерви Штабу пішли у «сіру зону». Я їду перевіряти отриману інформацію. Зв'язку з Редутом досі немає. На всіх блокпостах перевертають машини догори дном, не пускають людей», - додав Семенченко.