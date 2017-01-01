  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В США через отруєння сиром загинули дві людини

    • Сьогодні, 20:47
    • Розсилка

    Представники компанії-виробника сиру подію поки не коментували

    В декількох штатах США через отруєння м'яким сиром з непастеризованого молока під назвою Ouleout загинули 2 людини, ще кілька людей захворіли.

    Про це повідомляє ВВС.

    Як повідомляється, сир Ouleout виготовляли в сироварні Vulto в штаті Нью-Йорк. Після випадків отруєння сироварня відкликала кілька видів своїх сирів.

    «Шість випадків лістеріозу були зафіксовані в Коннектикуті і Вермонті, серед захворілих також жителі Нью-Йорка і Флориди», - йдеться в повідомленні.

    Як наголошується, представники компанії поки не коментували подію.

    Нагадаємо, через масове отруєння дітей на Волині почали розслідування.

    Читайте також
    США отруєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ