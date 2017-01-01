В США через отруєння сиром загинули дві людини

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Представники компанії-виробника сиру подію поки не коментували

В декількох штатах США через отруєння м'яким сиром з непастеризованого молока під назвою Ouleout загинули 2 людини, ще кілька людей захворіли.

Про це повідомляє ВВС.

Як повідомляється, сир Ouleout виготовляли в сироварні Vulto в штаті Нью-Йорк. Після випадків отруєння сироварня відкликала кілька видів своїх сирів.

«Шість випадків лістеріозу були зафіксовані в Коннектикуті і Вермонті, серед захворілих також жителі Нью-Йорка і Флориди», - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, представники компанії поки не коментували подію.

Нагадаємо, через масове отруєння дітей на Волині почали розслідування.