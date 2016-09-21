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    У столичній владі вже заговорили, що реальна вартість проїзду в метро – шість гривень

    • Сьогодні, 17:00
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    Представник КМДА запевнив, що наразі не планується перегляд тарифів на проїзд у комунальному транспорті

    Київська адміністрація оцінює собівартість проїзду в метрополітені у 6 гривень за поїздку, однак поки що підвищувати тариф не буде.

    Про це заявив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Майзель, повідомляють «Українські новини».

    «Для «Київпастрансу» проїзд наземним електротранспортом оцінюється в 5,2 гривні, для метрополітену собівартість проїзду становить більше 6 гривень», – сказав він.

    Майзель зазначив, що наразі не планується перегляд тарифів на проїзд у комунальному транспорті.

    На тому, що вартість проїзду поки що не зміниться, наголосили і в прес-службі метрополітену.

    «Питання зміни тарифу наразі не розглядається», – повідомляє сайт підземки 30 січня.

    Зазначається, що за результатами фінансово-господарської діяльності вперше за останніх 15 років Київський метрополітен отримав прибуток 76,1 млн гривень (це вартість двох нових вагонів метро).

    Водночас у прес-службі наголосили, що через зростання вартості електроенергії втричі та збільшення мінімальної заробітної плати цього року на метрополітен знову чекають збитки до 1 мільярда гривень.

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