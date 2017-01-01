У турецькому Ізмірі біля будівлі суду прогримів потужний вибух (оновлено)

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Внаслідок вибуху 11 людей поранено

У турецькому місті Ізмір біля будівлі суду прогримів вибух. Про це повідомляє CNN Turk.

На місце пригоди відправлено багато машин швидкої допомоги. Наближені до місця вибуху вулиці перекриті.

Повідомляється, що біля входу в будівлю вибухнув замінований автомобіль. Попередньо, дістали поранення троє осіб.

За даними ЗМІ, в перестрілці поліція ліквідувала двох терористів. Тривають пошуки третього.

Нагадаємо, в новорічну ніч у нічному клубі Reіna в Стамбулі озброєний автоматом терорист увірвався в приміщення, де перебувало понад 700 осіб, і відкрив по них стрілянину. В результаті загинуло 39 осіб, серед них 16 іноземців, ще 69 осіб було поранено. Влада кваліфікувала напад як теракт. Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». Зараз поліція продовжує пошуки терориста.