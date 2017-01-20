В Україні BMW випередила ЗАЗ за обсягами продажів

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BMW на Женевському автосалоні

У 2016 році українці частіше купували BMW, ніж ЗАЗ

В Україні преміальна BMW обігнала за обсягами продажів Запорізький автозавод, який збирає одні з найдешевших машин у країні. Як свідчить статистика «Укравтопрому», в 2016 році німецька марка продала українцям 3073 авто. Тоді як показник ЗАЗа – 2758 машин.

На п’яти зазівцям також наступає ще один преміальний німець – Mercedes, якому за підсумками року вдалося реалізувати в Україні 2464 автівки.

Зі значним відставанням від співвітчизників йде Audi, на рахунку якої 1674 машини.

Однак цей показник виявився кращим за результат колишнього лідера українського автомобільного ринку – ВАЗ. У 2016 році російський концерн продав в Україні лише 1533 авто, та опинився лише на 15-му місці.

А ось лідерами продажів в Україні за підсумками минулого року стали Toyota (продано 7668 авто), Renault (6389 шт.) та Volkswagen (5001 шт.).

Нагадаємо, що вже також відомі топ-10 найпопулярніших автомобілів в Україні у 2016 році.