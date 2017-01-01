В Україні названі найпопулярніші автомобілі 2016 року

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Найпопулярніші авто в Україні

Найчастіше українці купували французькі, німецькі та японські автомобілі

Українці віддають перевагу французьким, німецьким та японським автомобілям. Про це свідчать дані продажів за 2016 рік, які оприлюднила асоціація «Укравтопром». За підрахунками аналітиків, до ТОП-10 найпопулярніших автомобілів у минулому році увійшли три моделі «Тойоти» та по дві «Фольксвагена» і «Рено».

А ось лідером рейтингу несподівано став корейський кросовер Kia Sportage, який коштує більш ніж півмільйона гривень. Дивно також, що до десятки найпопулярніших моделей не потрапив жоден автомобіль зі списку найдешевших авто, які можна придбати в Україні. Серед автомобілів, що найчастіше купували у 2016-му, немає ані вітчизняних «ЗАЗів», ані недорогих китайських машин.

Зникли з лідерів продажів і моделі «ВАЗу». За підсумками 2016 року російський бренд посів лише 15 сходинку, поступившись навіть таким преміальним брендам, як Audi, Mercedes та BMW. Чому так сталося, ви можете дізнатися зі статті «Главкома» про те, як «Українці «вбили» Ладу».

ТОП-10 найпопулярніших авто в Україні*

*За об'ємом продажів у 2016 році.

Модель Продано, шт. Kia Sportage 2 736 Renault Logan 2 079 Renault Duster 2 032 Skoda Octavia 1 924 Toyota RAV4 1 902 Toyota Corolla 1 853 Volkswagen Jetta 1 846 Ford Fiesta 1 616 Toyota Camry 1 393 Volkswagen Polo 1 226





Дані: «Укравтопром»