В Україні хочуть утворити службу соціальних інспекторів

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Планується, що соціальні інспектори надаватимуть допомогу і контролюватимуть органи соціального захисту населення на місцях

Уряд підготував законопроект про створення в Україні інституції соціальних інспекторів, які контролюватимуть працівників служб соціального захисту населення.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева під час засідання колегії Мінсоцполітики.

«Спільно зі Світовим банком (реконструкції та розвитку. – Ред.) підготовано урядовий законопроект про соціальних інспекторів. Було схвалено урядом і направлено у Верховну Раду», – сказав Рева.

За його словами, планується, що соціальні інспектори надаватимуть допомогу і контролюватимуть органи соціального захисту населення на місцях на предмет дотримання вимог нормативних документів.

«Соціальні інспектори – це не люди, які ходитимуть до наших отримувачів допомоги (соцдопомоги. – Ред.). Це невеличка структура, яка налічуватиме не більше 20 – максимум 25 осіб у регіоні, яка підпорядковуватиметься Міністерству соціальної політики і виконуватиме контрольну функцію щодо тих, хто працює з людьми», – пояснив міністр.

Нагадаємо, раніше Рева заявив, що уряд виступає проти «торгівлі на крові», але не бачить можливості повністю припинити товарообмін з непідконтрольними територіями.