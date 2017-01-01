У Гройсмана не бачать можливості припинити товарообмін з окупованим Донбасом

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Андрій Рева

Рева розповів, чому Україна наразі не може припинити торгівлю з окупованими територіями та Росією

Уряд виступає проти «торгівлі на крові», але не бачить можливості повністю припинити товарообмін з непідконтрольними територіями. Про це в інтерв'ю журналістам заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева.

«Ми вислухали претензії і проблеми, які люди висували абсолютно справедливо і правильно – не має бути ніякої торгівлі на крові і махінацій, які б збагачували якихось людей... за допомогою перетину лінії розмежування різними вантажами, які не передбачені», – зазначив Рева.

«Я хочу звернути увагу, що повністю припинити обмін товарами з непідконтрольними територіями на сьогодні з точки зору економіки є неправильним, оскільки нині є залежність України від багатьох зовнішніх факторів», – додав мініістр.

Як приклад він навів атомну енергетику, зауваживши, що «припинити в Російській Федерації закупівлю ТВЕЛів для наших атомних станцій означає мати дуже серйозні наслідки. Навіть фірма «Вестінгауз», яка постачає паливо для наших атомних станцій, не забезпечує в повному обсязі наші потреби. А є проблеми з вугіллям, коксівним вугіллям і так далі».

Він зазначив, що ухваленням учорашньої постанови уряд фактично вирішив ті проблеми, які були у держави, адже там вказана перспектива виконання відповідного указу президента. «Тобто ми будемо йти до повної енергетичної незалежності України від будь-яких зовнішніх ризиків», – зазначив Рева.

Як повідомлялося, наприкінці січня ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, якими антрацит постачається з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України.

З 10 лютого поставки вугілля було повністю припинено. Під загрозою опинилося надійне енергопостачання деяких галузей промисловості, зокрема металургії, і споживачів мінімум дев'яти областей країни.

Нагадаємо, Тарута переконаний, що за організаторами блокади залізниці на Донбасі стоять олігархи, які фінансують «Самопоміч».

Глава МВС Арсен Аваков вважає, що мер Львова Андрій Садовий розгорнув торговельну блокаду Донбасу, щоб відвернути увагу громадськості від львівського сміття.

Аваков просить Антитерористичний центр дати силовим органам повноваження розганяти учасників блокади на Донбасі.

Учасники «блокади Донбасу» відмовились вести переговори із Гройсманом.

Раніше повідомлялося, що президент припускає, що блокада Донбасу може обвалити гривню. Також президент жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.

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Джерело: УНН