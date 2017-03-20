В Україні майже зникли автомобілі «Лада»

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Лада в Україні

Минулого місяця в Україні було продано лише 38 автомобілів ВАЗ

«Лада» в Україні встановила рекорд – продажі російських автомобілів минулого місяця впали, за даними «Укравтопрома», майже на 85% до 38 одиниць. Це найнижчий лютневий показник марки за всю історію її присутності на українському ринку.

Продажі «АвтоВАЗу» в Україні почали стрімко падати у 2014 році – після окупації Росією Криму та початку війни на Донбасі. Так, наприклад у лютому 2013-го українці придбали 938 автомобілів «Лада». О ось вже наступного року – майже у три рази менше.

Проте попит – не головна причина падіння продажів ВАЗів в Україні. Показники російського концерну рекордно низькі через відсутність машин у українських представників марки. За даними ЗМІ, ще минулого року росіяни зупинили поставки всіх моделей «Лади» в Україні. Поновити відвантаження обіцяють лише у другого кварталі 2017 року.

Незважаючи на скорочення продажів «АвтоВАЗу», імпорт автомобілів з Росії в Україну зростає. Детальніше про це ви можете дізнатися за цим посиланням.