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    В Україні майже зникли автомобілі «Лада»

    • Сьогодні, 15:25
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    Лада в Україні
    Лада в Україні

    Минулого місяця в Україні було продано лише 38 автомобілів ВАЗ

    «Лада» в Україні встановила рекорд – продажі російських автомобілів минулого місяця впали, за даними «Укравтопрома», майже на 85% до 38 одиниць.  Це найнижчий лютневий показник марки за всю історію її присутності на українському ринку.

    Продажі «АвтоВАЗу» в Україні почали стрімко падати у 2014 році – після окупації Росією Криму та початку війни на Донбасі. Так, наприклад у лютому 2013-го українці придбали 938 автомобілів «Лада». О ось вже наступного року – майже у три рази менше.

    Проте попит – не головна причина падіння продажів ВАЗів в Україні. Показники російського концерну рекордно низькі через відсутність машин у українських представників марки. За даними ЗМІ, ще минулого року росіяни зупинили поставки всіх моделей «Лади» в Україні. Поновити відвантаження обіцяють лише у другого кварталі 2017 року.

    Незважаючи на скорочення продажів «АвтоВАЗу», імпорт автомобілів з Росії в Україну зростає. Детальніше про це ви можете дізнатися за цим посиланням.

    Росія автопром
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