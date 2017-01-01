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    В Україні почнуть стимулювати виробництво тепла з альтернативних джерел

    • Сьогодні, 12:23
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    Закон дозволить зменшити імпорт газу, замінивши його українським енергетичним ресурсом, зазначають його автори

    Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому зміни до закону України «Про теплопостачання» щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел.

    Законопроект №4334 підтримало 238 народних обранців.

    Так, уряд зможе здійснювати компенсації підприємствам, що виробляють теплову енергію на установках з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі, ТЕС та когенераційні установки.

    Суб'єктам господарювання компенсуватимуть різницю між тарифом на теплову енергію, вироблену на таких установках для потреб державних і комунальних установ, та тарифом для потреб населення.

    Закон також передбачає встановлення та щомісячний перегляд для всіх категорій споживачів тарифів на теплову енергію, що виробляється з альтернативних джерел.

    Крім того, встановлюється ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії, а також певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо енергія виробляється на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках.

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