В Україні помітили, як ще не добудований Керченський міст вже розвалюється

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Міст зносить і буде зносити – Джемілєв

За словами лідера кримських татар Мустафи Джемілєва, попри будь-які слова російських політиків і місцевих ЗМІ, Кереченський міст все одно розвалюється. Про це він повідомив під час свого інтерв’ю «Главкому».

«За останньою інформацією, яку я отримав, у них палю знесло. Думаю, весь час зноситиме. Там мул 30–40 метрів, а палі вони забивають углиб на 50 метрів. Та це, вочевидь, їх усе одно не рятує, міст зносить і буде зносити», - зазначив лідер кримських татар.

«Сам міст потрібен більш за все задля пропаганди, бо особливого практичного значення він не має», - пояснив дії російської влади Джемілєв.

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