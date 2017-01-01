В Україні розробили законопроект про національну безпеку

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Фото: Уніан (архів) Турчинов: для України важливий розвиток розвідувальних і правоохоронних органів

Турчинов розповів про очікувані зміни

У співпраці з іноземними партнерами розроблено проект закону про національну безпеку України. Про це під час презентації програми «Стратегічне лідерство: сектор безпеки і оборони України» заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, передає УНН.

«Україна потребує ефективних Збройних сил, спроможних захистити свою батьківщину. Основні напрямки їхнього розвитку вже визначено у стратегії нацбезпеки, у Воєнній доктрині... та інших документах. Ці ідеї буде закріплено в новому законі про національну безпеку, який розроблено у тісній співпраці з нашими іноземними партнерами», – сказав Турчинов.

За його словами, важливим завданням для України є розвиток розвідувальних і правоохоронних органів.

«Якби ми мали три роки тому сучасні Збройні сили, розвідувальні і правоохоронні органи, сьогодні не постало б питання відновлення територіальної цілісності», – наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, Турчинов заявив, що Росія готується «до повномасштабної війни, яка загрожує не лише Україні, а й іншим державам Центральної і Східної Європи».