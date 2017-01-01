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Консультативну допомогу у створенні центру кібербезпеки надасть також команда «білих» хакерів

В Україні створять єдиний центр з кібербезпеки за підтримки фахівців інформаційної безпеки НАТО, консультантів турецької компанії HAVELSAN та спеціалістів НТУУ «КПІ».

Про це повідомляє прес-служба державного концерну «Укроборонпром».

«ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», що входить до складу ДК «Укроборонпром», розпочав підготовку до створення єдиного центру з кібербезпеки», - йдеться у повідомленні.

«10 років тому в Туреччині нами було створено найсучасніший центр кібербезпеки. В рамках українсько-турецької співпраці, ми готові надавати консультації щодо створення навіть кращого проекту», - заявив директор з кібербезпеки турецької компанії Havelsan.

Повідомляється, що консультативну допомогу у створенні центру кібербезпеки надасть також команда «білих» хакерів «DCUA» під керівництвом Миколи Ільїна, що за результатами минулого року очолила світовий рейтинг у сфері кібербезпеки.

«Весь процес має складатись з певної кількості етапів і першим має бути створення команди професіоналів, які поєднані однієї ідеєю», - сказав Денис Гурак, заступник генерального директора із зовнішньоекономічної діяльності ДК «Укроборонпром».