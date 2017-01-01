В Україні від грипу померла людина

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Хвора людина

Минулого тижня на грип захворіли маже 150 тисяч українців

За минулий тиждень на грип та ГРВІ в Україні захворіли 147 тисяч 83 людини, з них 68,9% - діти у віці до 17 років.

Про це йдеться у звіті Центрі грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій ДУ «Український центр контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров'я України» .

Зазначається, що внаслідок ускладнень від грипу минулого тижня загинула одна людина. Загалом, минулого тижня показник захворюваності на грип та ГРВІ серед населення України становив 345,3 на 100 тисяч населення, що менше на 10,2% порівняно з попереднім тижнем.

Пік захворюваності в поточному сезоні припав на 51 тиждень (19-25 грудня 2016г.), і з 9 січня поступово знизився, резюмували в Центрі.

До слова, лютий місяць приніс для Києва зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 7,2%