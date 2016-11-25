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    З 1 січня податкова міліція опинилася поза законом, - нардеп

    • Сьогодні, 04:57
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    Норма про ліквідацію податкової міліції мала вступити в силу разом з новим законом про створення фінансової поліції

    Згідно зі змінами до податкового кодексу з 1 січня податкова міліція опинилася поза законом.

    Про це написала нардеп Тетяна Острикова на своїй сторінці у Facebook.

    Вона пояснила, що норма про ліквідацію податкової міліції мала вступити в силу разом з новим законом про створення фінансової поліції.

    «В законопроекті змінили номер пункту про податкову поліцію, а в перехідних положеннях, які стосуються набрання чинності відповідними нормами – номер змінити забули. І виходить, що пункт 134 про виключення з Податкового кодексу розділу ХVІІІ – 2 «Податкова міліція» набрав чинності», – написала нардеп.

    На думку Острикової, наразі є два варіанти виходу із ситуації.

    «Перший – отримати певне роз'яснення (на мою думку, сумнівне з точки зору правової чистоти) про те, що це технічна помилка і пункт 134 закону має набути сили разом з відповідним законом про створення фінансової поліції. Другий – внести зміни в Податковий кодекс, пройшовши через процедуру розгляду законопроекту, передбачену Законом України «Про Регламент», – написала нардеп.

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