З 1 січня податкова міліція опинилася поза законом, - нардеп

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Норма про ліквідацію податкової міліції мала вступити в силу разом з новим законом про створення фінансової поліції

Згідно зі змінами до податкового кодексу з 1 січня податкова міліція опинилася поза законом.

Про це написала нардеп Тетяна Острикова на своїй сторінці у Facebook.

Вона пояснила, що норма про ліквідацію податкової міліції мала вступити в силу разом з новим законом про створення фінансової поліції.

«В законопроекті змінили номер пункту про податкову поліцію, а в перехідних положеннях, які стосуються набрання чинності відповідними нормами – номер змінити забули. І виходить, що пункт 134 про виключення з Податкового кодексу розділу ХVІІІ – 2 «Податкова міліція» набрав чинності», – написала нардеп.

На думку Острикової, наразі є два варіанти виходу із ситуації.

«Перший – отримати певне роз'яснення (на мою думку, сумнівне з точки зору правової чистоти) про те, що це технічна помилка і пункт 134 закону має набути сили разом з відповідним законом про створення фінансової поліції. Другий – внести зміни в Податковий кодекс, пройшовши через процедуру розгляду законопроекту, передбачену Законом України «Про Регламент», – написала нардеп.