  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В Україні зафіксували два випадки завізної тропічної малярії

    • Сьогодні, 16:20
    • Розсилка

    До Запоріжжя завезли тропічну малярію - двоє у лікарні

    У Запоріжжі двоє людей захворіли на малярію. Про це пише Depo.Запоріжжя, посилаючись на  прес-службу Запорізької обласної державної адміністрації.

    Зазначається, що хворі перебували в службовому відрядженні протягом двох місяців у одній з країн Африки, де існують природні вогнища малярії. Обом постраждалим специфічна протималярійна терапія була розпочата із запізненням у декілька днів через те, що вони несвоєчасно звернулися за медичною допомогою. Про нинішній стан хворих не повідомляється.

    Читайте також

    За повідомленням місцевих ЗМІ, хворі - працівники підприємства «Мотор Січ», у відрядженні вони перебували у Судані.

    Як повідомили в ЗОДА загрози розповсюдження хвороби на Запоріжжі немає: малярія передається від хворого до здорової людини через укуси комарів роду Анофелес. В регіоні умов для передачі захворювання не існує.

    Зазначимо, що щорічно в Україні реєструється декілька десятків завізних випадків малярії серед туристів, військовослужбовців та тих, хто виїжджає працювати до країн, неблагополучних з малярії.

     

    Читайте також
    Запоріжжя здоров'я
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ