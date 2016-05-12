В Україні зафіксували два випадки завізної тропічної малярії

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До Запоріжжя завезли тропічну малярію - двоє у лікарні

У Запоріжжі двоє людей захворіли на малярію. Про це пише Depo.Запоріжжя, посилаючись на прес-службу Запорізької обласної державної адміністрації.

Зазначається, що хворі перебували в службовому відрядженні протягом двох місяців у одній з країн Африки, де існують природні вогнища малярії. Обом постраждалим специфічна протималярійна терапія була розпочата із запізненням у декілька днів через те, що вони несвоєчасно звернулися за медичною допомогою. Про нинішній стан хворих не повідомляється.

За повідомленням місцевих ЗМІ, хворі - працівники підприємства «Мотор Січ», у відрядженні вони перебували у Судані.

Як повідомили в ЗОДА загрози розповсюдження хвороби на Запоріжжі немає: малярія передається від хворого до здорової людини через укуси комарів роду Анофелес. В регіоні умов для передачі захворювання не існує.

Зазначимо, що щорічно в Україні реєструється декілька десятків завізних випадків малярії серед туристів, військовослужбовців та тих, хто виїжджає працювати до країн, неблагополучних з малярії.