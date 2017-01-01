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    В Україні запрацювала нова платіжна система

    • Сьогодні, 12:30
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    Сьогодні в Україні працює 13 аналогічних платіжних систем

    Національний банк України зареєстрував внутрішньодержавну платіжну систему «ЛЕО».

    Згідно з повідомленням на сайті регулятора, платіжній системі 3 січня було видано відповідне свідоцтво (дозвіл на здійснення діяльності).

    Платіжною організацією цієї платіжної системи є фінансова компанія «Леогеймінг Пей». На поточний момент в Україні працює 13 внутрішньодержавних платіжних систем резидентів.

    Нагадаємо, Національний банк України з 4 січня знизив граничний рівень готівкових розрахунків на добу в три рази – зі 150 тис. до 50 тис. грн. Гранична сума готівкових розрахунків підприємств (підприємців) між собою впродовж одного дня залишається незмінною і становить 10 тис. грн.

    Нагадаємо, у Нацбанку назвали причини зростання цін у 2016 році.

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