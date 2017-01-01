В Україні знову подорожчає горілка
- Сьогодні, 05:12
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«Укргорілка» планує підвищити мінімальну роздрібну ціну на горілку
Мінімальна ціна пляшки горілки об’ємом 0,5 л буде 79,9 грнАсоціація «Укргорілка» планує підвищити мінімальну роздрібну ціну на горілку на 14,3%.
Асоціація підтримала пропозицію міністерства економічного розвитку та торгівлі,повідомляє businessua.com.
Зростання ціни становитиме 10 грн. Мінімальна ціна пляшки горілки об’ємом 0,5 л буде 79,9 грн.
Причиною збільшення ціни Укргорілка називала зростання акцизів і вартості спирту. Підвищення має відбутися якнайшидше.
Затягування з підняттям мінімальних роздрібних цін на алкоголь призвело до того, що минулого року виробництво горілки в Україні скоротилося на 13%.