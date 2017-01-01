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    В Україні знову подорожчає горілка

    • Сьогодні, 05:12
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    &nbsp;&laquo;Укргорілка&raquo; планує підвищити мінімальну роздрібну ціну на горілку
     «Укргорілка» планує підвищити мінімальну роздрібну ціну на горілку

    Мінімальна ціна пляшки горілки об’ємом 0,5 л буде 79,9 грн

    Асоціація «Укргорілка» планує підвищити мінімальну роздрібну ціну на горілку на 14,3%.

    Асоціація підтримала пропозицію міністерства економічного розвитку та торгівлі,повідомляє businessua.com.

    Зростання ціни становитиме 10 грн. Мінімальна ціна пляшки горілки об’ємом 0,5 л буде 79,9 грн.

    Причиною збільшення ціни Укргорілка називала зростання акцизів і вартості спирту. Підвищення має відбутися якнайшидше.

    Затягування з підняттям мінімальних роздрібних цін на алкоголь призвело до того, що минулого року виробництво горілки в Україні скоротилося на 13%. 

    алкоголь ціни
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