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    В Україні зростає кількість вбивств, скоєних із застосуванням вогнепальної зброї

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    Минулого року скоєно 1 тис. 655 убивств
    Минулого року скоєно 1 тис. 655 убивств

    У 2016 році було скоєно 286 убивств з використанням вогнепальної зброї – на 30 вбивств більше, ніж у 2015-му

    Кількість убивств, скоєних з використанням вогнепальної зброї і вибухівки, зростає, констатує начальник департаменту карного розшуку Національної поліції України Сергій Князєв, пише «Цензор».

    «У 2016 році було скоєно 286 убивств з використанням вогнепальної зброї – на 30 убивств більше, ніж у 2015 році, і 41 вбивство, в якому скористалися вибухівкою (в 2015-му їх було 31)», – зазначив він.

    Князєв також розповів, що торік скоєно 1 тис. 655 убивств, це на 250 вбивств менше, ніж у 2015-му. З них розкрито 1428.

    «Загалом у 2016 році розкрито 154,7 тисячі злочинів. Це менше, ніж у попередньому. На жаль, до осені рівень розкриття злочинів був украй низьким. Потім ситуація почала вирівнюватися. Закінчилася переатестація, багато областей встають з колін, почався процес відновлення втраченого», – додав він.

    Правоохоронець також сказав, що кількість розкритих злочинів збільшується, ми почали набирати обертів і вже в листопаді обігнали за показниками всі місяці 2016 року.

    Я повідомлялося, начальник департаменту карного розшуку Національної поліції також розповів, чому українці вбивають один одного.

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