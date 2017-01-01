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    Путін готовий зустрітися з Трампом у Словенії

    • Сьогодні, 19:07
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    Президент РФ заздалегдь подякував Словенії за готовність організувати зустріч

    Президент Росії Володимир Путін заявив, що не має нічого проти Любляни (столиця Словенії - ред.) в якості місця зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Про це він заявив на прес-конференції за підсумками переговорів з президентом Словенії Борутом Пахором, передає ТАСС.

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    «Що стосується Любляни, Словенії в цілому, то це, звичайно, чудове місце, щоб вести діалоги подібного роду, але це залежить не тільки від нас, це залежить від цілого ряду обставин, поточних справ..Якщо коли-небудь ця зустріч (з Трампом -ред.) відбудеться, то ми не маємо нічого проти Любляни, такі зустрічі у нас в Любляні вже були», - сказав Путін.

    Також президент РФ заздалегдь подякував Словенії за готовність країни організувати зустріч.

    Нагадаємо, американський мільярдер поскаржився, що Путін «забув» віддати його кільце.

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