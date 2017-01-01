Путін готовий зустрітися з Трампом у Словенії

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Президент РФ заздалегдь подякував Словенії за готовність організувати зустріч

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не має нічого проти Любляни (столиця Словенії - ред.) в якості місця зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Про це він заявив на прес-конференції за підсумками переговорів з президентом Словенії Борутом Пахором, передає ТАСС.

«Що стосується Любляни, Словенії в цілому, то це, звичайно, чудове місце, щоб вести діалоги подібного роду, але це залежить не тільки від нас, це залежить від цілого ряду обставин, поточних справ..Якщо коли-небудь ця зустріч (з Трампом -ред.) відбудеться, то ми не маємо нічого проти Любляни, такі зустрічі у нас в Любляні вже були», - сказав Путін.

Також президент РФ заздалегдь подякував Словенії за готовність країни організувати зустріч.

Нагадаємо, американський мільярдер поскаржився, що Путін «забув» віддати його кільце.