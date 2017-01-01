В Україну їде представник Держдепу з питань оборони

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В Україні посол Кейданов зустрінеться з чиновниками цивільних відомств і міністерств оборони,

Заступник помічника держсекретаря США з військово-політичних питань посол Тіна Кейданов в період 23-29 квітня здійснить візити до Німеччини, Естонії і України «для обговорення ряду питань міжнародної безпеки».

Про це офіційно повідомив у п’ятницю Державний департамент США.

«У Естонії і Україні посол Кейданов зустрінеться з чиновниками цивільних відомств і міністерств оборони, для обговорення широкого спектру військово-політичних питань, в тому числі регіональних стратегічних пріоритетів, а також допомоги в сферах безпеки, співпраці між оборонними відомствами та пов’язаними з цим питаннями», – зазначається в поширеному документі.

Розпочне свій візит американський посол з Німеччини. Там вона проведе консультації з представниками Європейського командування США у ФРН та зустрінеться з іншими високопоставленими американськими представниками в регіоні.

Як повідомили в Держдепартаменті, Кейданов обговорить з ними зусилля з підтримки союзників по НАТО. Крім того, йтиметься про сприяння коаліції протистояння ІДІЛ, а також зміцнення безпеки в Афганістані.

Джерело: Укрінформ