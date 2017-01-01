В університеті Техасу невідомий напав з ножем на людей
- Сьогодні, 02:50
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Поліція неподалік місця нападу
Поліція міста Остін стверджує, що нападник був затриманий
В університетському кампусі в місті Остін, штат Техас, невідомий з ножем напав на декількох людей.
Про це повідомляє Fox News.
За інформацією ЗМІ, декілька людей були поранені в результаті нападу невідомої особи, яка досі може бути на волі.
Університет не підтверджує інформацію, що зловмисник був спійманий поліцією.
Портал Kxan.com повідомляє про одного загиблого та ще декількох поранених в результаті нападу.
Поліція Остіна водночас стверджує, що нападник був затриманий.
Мотиви нападника наразі невідомі.
Нагадаємо, у бельгійському місті Льєж під час першотравневих зборів невідомий напав з ножем на прес-секретаря бельгійської лівої «Робітничої партії»