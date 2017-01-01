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    В університеті Техасу невідомий напав з ножем на людей

    • Сьогодні, 02:50
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    Поліція неподалік місця нападу
    Поліція неподалік місця нападу

    Поліція міста Остін стверджує, що нападник був затриманий

    В університетському кампусі в місті Остін, штат Техас, невідомий з ножем напав на декількох людей.

    Про це повідомляє Fox News.

    За інформацією ЗМІ, декілька людей були поранені в результаті нападу невідомої особи, яка досі може бути на волі.

    Університет не підтверджує інформацію, що зловмисник був спійманий поліцією.

    Портал Kxan.com повідомляє про одного загиблого та ще декількох поранених в результаті нападу.

    Поліція Остіна водночас стверджує, що нападник був затриманий.

    Мотиви нападника наразі невідомі.

    Нагадаємо, у бельгійському місті Льєж під час першотравневих зборів невідомий напав з ножем на прес-секретаря бельгійської лівої «Робітничої партії»

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