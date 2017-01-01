В Уругваї можна буде придбати марихуану в аптеці

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Марихуана

Купити можна буде максимум 40 грамів коноплі на місяць

В Уругваї уже з липня коноплю продаватимуть в аптеках, це стане кінцевою стадією узаконення наркотичних засобів в країні.

Південноамериканська країна стане першою країною у світі, яка на законних підставах продаватиме наркотики для розваги.

«Марихуану будуть продавати в аптеках з липня», - повідомив помічник президента Хуан Андрес Робальйо.

За його словами, закон дозволяє усім охочим внести свої дані до національного реєстру, який запрацює вже з 2 травня.

Зареєструватися можуть лише громадяни Уругваю або люди, котрі мають тимчасове громадянство цієї країни. Ціна наркотичних речовин становитиме 1,3 долара за грам.

Придбати можна максимум 40 грамів на місяць. Марихуана надходитиме в аптеки з контрольованих державою сфер.

Закон також дозволяє усім охочим вирощувати марихуану у себе вдома або організовуватися у спеціальні клуби, де можна це буде робити разом. Однак фармацевти сумніваються у фінансовій вигоді від продажу товару з регульованою ціною.

Деякі уругвайці нарікають, що необхідність вносити свої дані у національний реєстр є вторгненням в їхнє особисте життя. Також є невдоволення встановленими місячними лімітами.

Поки що уряд Уругваю уклав угоди з 16 аптеками, але сподівається збільшити їхню кількість. Робальйо додав, що в країні триватиме кампанія з охорони здоров'я ще до відкриття реєстру.

Він також розповів, що уряд країни не близький до того, щоби покрити попит, але не вірить, що буде величезна кількість охочих зареєструватися.

Зазначимо, що у Кіровоградській області правоохоронці заарештували трьох учасників злочинної групи, у яких вилучили рекордну партію марихуани вагою більше п'яти тонн. Вартість наркотиків оцінюється в 15 млн гривень.

Джерело: ВВС Україна