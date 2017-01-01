В Уругваї можна буде придбати марихуану в аптеці
- Сьогодні, 06:41
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Розсилка
Купити можна буде максимум 40 грамів коноплі на місяць
В Уругваї уже з липня коноплю продаватимуть в аптеках, це стане кінцевою стадією узаконення наркотичних засобів в країні.
Південноамериканська країна стане першою країною у світі, яка на законних підставах продаватиме наркотики для розваги.
«Марихуану будуть продавати в аптеках з липня», - повідомив помічник президента Хуан Андрес Робальйо.
За його словами, закон дозволяє усім охочим внести свої дані до національного реєстру, який запрацює вже з 2 травня.
Зареєструватися можуть лише громадяни Уругваю або люди, котрі мають тимчасове громадянство цієї країни. Ціна наркотичних речовин становитиме 1,3 долара за грам.
Придбати можна максимум 40 грамів на місяць. Марихуана надходитиме в аптеки з контрольованих державою сфер.
Закон також дозволяє усім охочим вирощувати марихуану у себе вдома або організовуватися у спеціальні клуби, де можна це буде робити разом. Однак фармацевти сумніваються у фінансовій вигоді від продажу товару з регульованою ціною.
Деякі уругвайці нарікають, що необхідність вносити свої дані у національний реєстр є вторгненням в їхнє особисте життя. Також є невдоволення встановленими місячними лімітами.
Поки що уряд Уругваю уклав угоди з 16 аптеками, але сподівається збільшити їхню кількість. Робальйо додав, що в країні триватиме кампанія з охорони здоров'я ще до відкриття реєстру.
Він також розповів, що уряд країни не близький до того, щоби покрити попит, але не вірить, що буде величезна кількість охочих зареєструватися.
Зазначимо, що у Кіровоградській області правоохоронці заарештували трьох учасників злочинної групи, у яких вилучили рекордну партію марихуани вагою більше п'яти тонн. Вартість наркотиків оцінюється в 15 млн гривень.
Джерело: ВВС Україна