В яку суму нардепам влетіли прогули засідання Верховної Ради



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Верховна Рада

Не всі депутати сумлінно ходять на засідання парламенту. Є й такі, які більше часу проводять за стінами Ради, аніж у будівлі під куполом. Для них же це обернулося втратою частини зарплати.

1 мільйон 748,7 тисяч гривень – таку суму вирахували із зарплат народних депутатів у 2017 році, повідомляє Комітет виборців України.

За перші чотири місяці лише 41 нардеп відвідав усі пленарні засідання Верховної Ради.

Натомість 90% прогулів у 51 народного обранця.

Серед депутатів, які бойкотують голосування, найбільше представників «Опозиційного блоку» та групи «Відродження». 19 із 43 депутатів «Опоблоку» та 12 із 26 членів «Відродження» пропустили понад 90% голосувань в парламенті.

Окремі депутати не з’являлися в парламенті впродовж місяців. Так, в січні-лютому п’ятеро нардепів пропустили всі засідання Ради, в березні – восьмеро, в квітні – семеро. У квітні всі засідання Ради за даними письмової та електронної реєстрації пропустили Дмитро Ярош, Андрій Білецький, Петро Сабашук, Євген Бакулін, Вячеслав Богуслаєв, Олександр Онищенко, Сергій Клюєв.

Всього у 2017 році парламент засідав 42 рази, на яких голосували за 1312 законів.

Джерело: 24 канал