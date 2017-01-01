Вандали у Києві облили фарбою пам'ятний знак героям Небесної сотні

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Пам'ятний знак розміщено в парку на вулиці Набережно-Корчуватській

У Голосіївському районі Києва залили жовтою фарбою пам'ятний знак героям Небесної сотні. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

2 травня працівники столичної поліції виявили в інтернеті інформацію про пошкодження пам'ятника героям Небесної сотні в парку на вул. Набережно-Корчуватській.

Інформацію зареєстрували в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про правопорушення Голосіївського управління поліції і направили за адресою слідчо-оперативну групу.

На місці події правоохоронці виявили, що гранітна пам'ятна дошка залита жовтою фарбою. Поліцейські розшукують вандалів. Офіційних заяв про пошкодження пам'ятника столичній поліції не надходило.

23 квітня у столиці вандали обікрали могилу Лесі Українки. Однак уже 27 квітня стало відомо, що поліція затримала розкрадача могили письменниці.