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    Вандали видпиляли ногу коня у пам'ятника Щорсу в столиці

    • Сьогодні, 09:31
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    Пам’ятник Щорсу в Києві знаходиться в списку національної культурної спадщини, який склало Міністерство культури

    У столиці невідомі нанесли пошкодження пам’ятнику командиру Червоної Армії Миколі Щорсу, в результаті чого кінь на скульптурі позбувся частини ноги.

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    Про це повідомляють користувачі соцмереж.

    Через те, що цей комуністичний пам’ятник є художньою цінністю, Київська міська рада має намір не зносити його, а перенести в Музей тоталітарної пропаганди СРСР.

    Восени минулого року радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець повідомив, що робота над проектом щодо знесення пам’ятника Щорсу в Києві завершена.

    Пам’ятник Щорсу в Києві знаходиться в списку національної культурної спадщини, який склало Міністерство культури. Цінність пам’яток визначає спеціально призначена експертна рада.

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