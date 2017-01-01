Вандали видпиляли ногу коня у пам'ятника Щорсу в столиці

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Пам’ятник Щорсу в Києві знаходиться в списку національної культурної спадщини, який склало Міністерство культури

У столиці невідомі нанесли пошкодження пам’ятнику командиру Червоної Армії Миколі Щорсу, в результаті чого кінь на скульптурі позбувся частини ноги.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

Через те, що цей комуністичний пам’ятник є художньою цінністю, Київська міська рада має намір не зносити його, а перенести в Музей тоталітарної пропаганди СРСР.

Восени минулого року радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець повідомив, що робота над проектом щодо знесення пам’ятника Щорсу в Києві завершена.

Пам’ятник Щорсу в Києві знаходиться в списку національної культурної спадщини, який склало Міністерство культури. Цінність пам’яток визначає спеціально призначена експертна рада.