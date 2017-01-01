Вантажівка з гречкою протаранила будинок на Дніпропетровщині

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Аварія сталася через ожеледицю

У селищі Миколаївка на Дніпропетровщині 30-тонна вантажівка з гречкою, в'їхала у хату, потрощивши будинок. Про це повідомили працівники ГУ ДСНС Дніпропетровської області.

Водій стверджує, що аварія сталася через ожеледицю. Наразі рятівники вирішують, що робити з фурою.

«Якщо ми витягнемо фуру, є загроза обвалу будинку, тому поки вирішують що робити», — повідомляють у прес-службі ГУ ДСНС Дніпропетровської області.

Під час аварії ніхто не постраждав.

Нагадаємо, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Дніпрі загинуло троє молодих людей та ще троє осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.