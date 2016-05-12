У Дніпрі легковик врізався в автівку охоронної фірми: загинуло троє людей

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Попередня причина ДТП – водій легковика не впорався із керуванням

У Дніпрі автомобіль Lada Kalina врізався в авто приватної охоронної фірми «УАЗ Патріот». Про це повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області.

Аварія сталася сьогодні о 7:15 ранку на вулиці Криворізькій.

«Зараз правоохоронці продовжують огляд місця пригоди і встановлюють причини аварії. Попередньо, водій автомобіля Lada Kalina, який рухався з боку Кривого Рогу, не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок ДТП троє пасажирів автомобіля Lada – дівчина і два хлопці – загинули на місці, водія з тяжкими травмами доправлено до лікарні, ще один пасажир не постраждав.

Водій і пасажир автомобіля «УАЗ Патріот» дістали легкі тілесні ушкодження.

Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).