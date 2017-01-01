Ватажки «ДНР» оголосили війну українським продуктам

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Магазин у «ДНР»

Бойовики вилучають у громадян та в торгових точках продукти харчування українського виробництва

Ватажки «ДНР» почали активну кампанію з припинення продажу і розповсюдження на окупованій території Донецької області продовольчих товарів українського виробництва. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук із посиланням на оперативні дані ІС.

«Спостерігається закриття торгових точок, що реалізують продукти харчування, вироблені на не окупованій території України. На блокпостах на в'їзді у м. Донецьк відзначаються випадки вилучення бойовиками «ДНР» продуктів харчування у громадян, які прибувають транспортом з неокупованої території», – йдеться в повідомленні.

Також у Донецьку фіксуються випадки демонтажу МАФів (кіосків), які здійснювали торгівлю продуктами харчування українського походження.

«Податківці ДНР» розпочали проведення масових перевірок ринків, магазинів.

Як повідомлялося, ватажки самопроголошеної «ДНР» проводять підготовку до своїх «виборів», які заплановані на осінь цього року.