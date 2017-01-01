Ватажки «ЛНР» придумали новий спосіб мобілізації населення

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Бойовики «ЛНР»

Бойовики сподіваються на хвилі громадського обурення діями «агентури київської хунти» підвищити кількість бажаючих вступити до лав «армії ЛНР»

Ватажки самопроголошеної «ЛНР» винайшли новий спосіб мобілізації населення та дискредитації українських військових. Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук з посиланням на дані групи.

«У «МГБ ЛНР» винайшли новий спосіб «мобілізації населення перед загрозою українських ДРГ» і дискредитації ЗСУ та українських спецслужб. Зокрема, одночасно в декількох містах і селищах, що знаходяться під контролем «ЛНР» (в тому числі в самому Луганську), в публічних місцях і на стінах громадських будівель з'явилися нанесені співробітниками і агентурою «МГБ» добре помітні і видимі здалеку написи нібито проукраїнського змісту , однак супроводжувані нацистськими гаслами і символами (наприклад, свастикою)», - йдеться в повідомленні.

В окремих випадках використовувалися листівки з великим шрифтом і такими ж гаслами і символікою.

«За задумом керівництва «МГБ ЛНР», дані заходи не тільки сприятимуть «посиленню пильності» місцевого населення, а й дозволять на хвилі громадського обурення діями «агентури київської хунти» підвищити кількість бажаючих вступити до лав «2-го АК ЛНР» і «ОД «Мир Луганщині», а також відвернуть увагу громадян від соціально-економічних проблем в «ЛНР» і знизять градус протестних настроїв», - інформує група «ІС».

Як повідомляв «Главком», у штабі командування російсько-окупаційних військ на Донеччині поширюється інформація про підготовку до випробувань нових російських високоточних боєприпасів.