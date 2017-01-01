Ватажок бойовиків Захарченко розказав про довгі черги бажаючих отримати «паспорти» терористів

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Олександр Захарченко

Лідер терористів каже, що після визнання «документів» Кремлем люди кинулися оформлювати «паспорти»

Ватажок терористів «ДНР» Олександр Захарченко стверджує, що попит на «паспорти» «ДНР» після визнання їх Росією збільшився, пише «Известия».

Терорист також розповів про категорії громадян, які отримують «паспорти» позачергово. «Це молоді люди, які отримують паспорт вперше, громадяни, у яких закінчився термін дії українського паспорта, і ті, хто втратив документи в результаті бойових дій», - зазначив він і додав, що нині бажання отримати «паспорти» бойовиків висловлюють люди різного віку.

Як раніше повідомлялось, Захарченко стверджує, що захоплені бойовиками українські підприємства на окупованому Донбасі працюють в режимі «перехідного періоду».

Нагадаємо, з 1 березня бойовики ввели «зовнішнє управління» на всіх підприємствах з українською юрисдикцією.

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