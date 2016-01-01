Вбивство російського дипломата може зблизити Туреччину з РФ – The Guardian



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Путін та Ердоган

Обидві сторони вірять, що Захід чинить підступи, аби нацькувати їх одне на одного, пишуть турецькі ЗМІ

Вбивство російського посла Андрія Карлова в Анкарі наштовхнуло деяких спостерігачів на припущення, чи не стане воно поштовхом до регіонального конфлікту, пише The Guardian.

«Але лідери Туреччини і Росії терміново вжили заходів, щоб мінімізувати втрати для двосторонніх відносин. На думку аналітиків, Ердоган і Путін, імовірно, знайдуть точки перетину, оскільки обидва хочуть скинути провину на своїх можливих стратегічних супротивників», – йдеться в статті.

«Обидві сторони вірять, що Захід чинить підступи, аби нацькувати їх одне на одного», – зауважив турецький оглядач Мустафа Акиоль.

«За словами аналітиків дипломатії, у обох лідерів немає резонів зривати розпливчасту домовленість щодо сирійського питання, що дозволяє обом переслідувати на війні свої цілі. Туреччина постаралася, щоб введення її військ на північ Сирії ніяк не послабило облогу Алеппо російськими і проасадівськими силами. Москва, як багато хто вважає, не заперечує проти прагнення Туреччини зайняти місто Аль-Баб на півночі Сирії, щоб перешкодити зміцненню курдської міні-держави Роджава на південному флангу Туреччини», – пише видання.

Аарон Стейн (Атлантична рада, США) вважає, що в російсько-турецьких відносинах «Росія завжди мала перевагу», а вбивство Карлова «ще посилить її позиції».

І Туреччина, і Росія заявили, що за цими пострілами приховується якась масштабна змова, зауважує видання. Так, Путін назвав убивство посла «провокацією», покликаною послабити турецько-російські зв'язки. Сенатор Олексій Пушков визнав, що причиною вбивства стала «політична і медіаістерія», розв'язана супротивниками Росії.

Прихильники Ердогана поширюють теорію, що вбивця посла був послідовником Фетхуллаха Ґюлена – політичного противника Ердогана, який живе у США, додає видання.